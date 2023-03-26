Her ne kadar havalar ısınıp güneş sıcak yüzünü gösterse de doğadaki hayvanların yiyecek telaşı azalmıyor.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kuşların yiyecek mücadelesi kameralara yansıdı.

Kurtuluş Mahallesi'nde bir bahçe duvarının üzerine bırakılan ekmek kırıntıları ve bulgur lapası çevredeki kuşların hemen iştahını kabartıyor.

Birer ikişer duvarın üzerine konup bulgur tanelerini gagalarıyla toplayan karga, saksağan ve serçeler güzel bir ziyafet çekiyorlar. Ara sıra birbirleriyle bulgur kapma yarışına girseler de birbirlerine zarar vermemeye özen gösteriyorlar.

Bu arada Yenişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ısınan havalara rağmen doğadaki hayvanların beslenmesinden vazgeçilmemesini istediler. Yetkililer, kuşlara yemlerin yanı sıra içmeleri için bahçe ve sokakların uygun yerlerine içi su dolu kapların konulmasının uygun olacağını kaydettiler.