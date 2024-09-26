Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, sorumluluk alanındaki mahalle ziyaretlerine Demirboğa Mahallesi ile devam etti.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Belediye Başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve kurum müdürleri ile birlikte mahallelere ziyaret gerçekleştirerek vatandaşların sorunlarını, taleplerini ve şikayetlerini dinlemeye devam ediyor.

Başkan Ercan Özel’in bu haftaki durağı Demirboğa Mahallesi oldu.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Özel, Demirboğa Muhtarı Mehmet Emin Onay başta olmak üzere, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçede 71 mahalle bulunduğunu anımsatarak, bu mahallelerin 61'inin kırsalda kaldığını söyledi. Tarım cenneti Yenişehir’in her bir kırsal mahallesine de eşit oranda hizmet götürmek istediklerini belirten Başkan Özel, "Mahalle gezilerimizde vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları bizzat yerinde incelemiş oluyoruz. Bugün Demirboğa Mahallesi’nde vatandaşlarımızın istek, talep ve önerilerini dinledik. İsteklerini yerine getirmek için notlarımızı aldık. Tüm kırsal mahallelerimizde sorunları giderene kadar mahallelerimize ziyaretlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.