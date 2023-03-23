Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 'her yerde matematik' anlayışıyla başlatılan 'Matematik Seferberliği'ne Bursa'nın Yenişehir ilçesi de katıldı.Gürhan ADANA -Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Matematik Seferberliğine katkı sunmak amacıyla sınıf öğretmenlerine ve öğrencilere yönelik Bursa ARGE biriminden Matematik Öğretmeni/Oyun Yazarı İbrahim Demir’in katılımıyla “Matematiksel Düşünme Becerileri-1" semineri düzenledi.

Atölyede, öğrencilerin bağımlılık haline gelen dijital oyunlardan, hastalık ve şiddet içerikli öğretilerden korunması amacıyla geliştirilen Matematik Temalı oyunlar da gösterildi. Matematik oyunları ile ilgili öğretmenlerin bilgi ve birikimlerinin artırılmasına, ders içeriklerinin daha ilgi çekici hale getirilmesi, öğrencilerin ders başarısının artırılması, eğitimin en önemli öğesi olan öğretmenlerin, zekâ oyunları alanında mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, ders dışı etkinlik ve faaliyetlerde aktif rol oynamaları hedefleniyor.

Matematiksel Düşünme Atölyesi başlıklı seminer ve atölye çalışmalarıyla tanınan İbrahim Halil Demir, öğrencilerin derslerde matematik becerilerini kazanması amacıyla farklı öğretim metotları ile pedagojik uygulama becerilerinin de kazandırılmasını öngören materyallerin kullanılmasıyla ilgili bilgiler anlattı.

Mesleki gelişimleri desteklenen öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarını desteklemek ve bu alanda yaptıkları çalışmalara katkıda bulunmak için düzenlenen atölyenin açılış dersine İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İrfan Karakuş da katılarak başarı dileklerini ilettiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyen bu seminerde öğrendiklerini sınıflarında uygulayacakları çalışmalarla öğrencilerin matematik dersini oyunlarla küçük yaştan itibaren sevmeleri, derste öğrendiklerini günlük yaşam becerilerinde kullanmaları ve bu derse karşı oluşabilecek kaygı ve korkuyu yenmelerinin hedeflendiğini söyledi. Müdür Ayaz, bu tür etkinliklerin düzenlenmesinde her zaman yanlarında olan ve kendilerini destekleyen İlçe Kaymakamı Rahmi Köse ve Belediye Başkanı Davut Aydın'a teşekkür etti.