Bursa'da Yenişehir Belediye Meclis Üyesi Koray Aydın’a kasten öldürmeye teşebbüs eden İ.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Meclis Üyesi ve Yenişehir Belediyespor Başkanı Koray Aydın’a sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmiş, vücuduna isabet eden kurşun yarasıyla hastaneye kaldırılmıştı.

Koray Aydın’ın tedavisi hastanede sürerken, göz altına alınan saldırgan İ.A., Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tutuklama talebiyle Yenişehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Yenişehir Sulh Ceza Hâkimliği ise, savcılığın tutuklama talebini reddederek şüpheli İ.A.’yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Silah taşımaktan, halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye meclis üyesini vurmaktan çekinmeyen saldırganın, ilçede serbest bir şekilde dolaşması, vatandaşlar tarafından da tedirginlik yarattı.

Yenişehir halkı kasten ve isteyerek Meclis Üyesi Koray Aydın’ı yanında taşıdığı silahla vuran İ.A.’nın gözetim altında tutulmasını istedi.