Bursa Yenişehir Belediyesi, ilçenin sağlıklı ve planlı yapılaşması adına tehlike arz eden ve sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkım çalışmalarına hız verdi.BURSA (İGFA) - Metruk binaların yıkılması için hummalı bir çalışma yürüten Yenişehir Belediyesi, ilçedeki metruk binaları tek tek tespit ederek yasal süreci başlattı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından harekete geçen Yenişehir Belediyesi ekipleri, tespit edilen metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyor.

Konu hakkında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Madde bağımlılarının meskeni haline gelen, doğurduğu sosyal risklerin yanı sıra görüntü kirliliği ve haşere oluşumuna da neden olan metruk binaların yıkımını sürdürüyoruz.

İlçe sınırları içinde mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren yapılar, ekiplerimiz tarafından tespit ediliyor ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından işleme alınıyor. Halkımızın can ve mal güvenliğini düşünerek, ilçemizdeki metruk yapı kalmayana kadar yıkımlara devam edeceğiz ” dedi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Güvenlik tedbirleri altında yapılan yıkımlar, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Vatandaşlar, metruk binaların yıkılmasıyla hem çirkin görüntünün ortadan kalktığını hem de mahallelerinin daha güvenli hale geldiğini söylüyor.