Bursa'nın Yenişehir ilçesinde muhtarların Mart ayı olağan toplantısında arama kurtarma ekiplerinin görevlileri tarafından depremle ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Yenişehir Kaymakam Rahmi Köse başkanlığında, Belediye Başkanı Davut Aydın, kurum amirleri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla Yenişehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde 2023 Yılı Mart Ayı Muhtarlar Toplantısı, deprem gündemiyle yapıldı.

Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem nedeniyle depremzedelere yönelik yapılan yardımlarla ilçenin genel risk durumu ve olası deprem halinde alınacak önlemler, güvenli bölgeler, toplanma merkezleri, toplu çadır alanları ile yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca ANDA Arama Kurtarma Yenişehir Temsilciliği ve İHH Arama Kurtarma Yenişehir Temsilciliği görevlilerince deprem ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Sunumda görevliler tarafından konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verildi.