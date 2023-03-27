Türkiye Satranç Federasyonu'nun Okyanus Koleji'nde düzenlediği, Yenişehir Kadınlar Satranç Turnuvası sona erdi.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Oldukça ilgi gören turnuva 4 ayrı kategoride gerçekleştirildi.

6 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ilk 3 kategoriyi oluşturdu. Açık kategoride ise yaş sınırı aranmadı.

2 gün süren turnuvada dereceye giren yarışmacılar şöyle belirlendi:

8 YAŞ VE ALTI: 1) Miray Gücüyeter

2) İdil uludağ

3) Asya Ersoy

10 YAŞ VE ALTI: 1) Ece Nihal Öztürk

2) Armin Ece Yılmaz

3) Deniz Aslandoğdu

14 YAŞ VE ALTI: 1) Sare Saatcı

2) Hanzade Yurdaerdi

3) Selen Eser

AÇIK KATEGORİ: 1) Sude Mutlu

2) Gülşen Satık

Satranç turnuvasına ilçelilerin gösterdiği ilgiden son derece memnun olduklarını belirten Türkiye Satranç Federasyonu Yenişehir Temsilcisi Doğan Yalçın, satranç oynamanın sayılamayacak kadar çok yararının olduğunu belirtti.

Satrancın hızlı ve doğru düşünme becerisi geliştirdiğini ifade eden Yalçın, "Satranç, başarıya ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla ulaşabileceğini kavratır. Başarısızlıklar karşısında pes etmemeyi, verdiği kararların sonucuna katlanmayı öğretir. Yeni hedefler belirleyebilme yeteneğini geliştirir. Tüm bunların yanı sıra satranç çocuk ve ergenleri kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Karakteri olumlu yönde geliştirir. Kendine güven duymayı öğretir. Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme becerisini geliştirir. Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenme ve kazananı kutlama becerilerini öğretir. Yeni dostluklar kurup sosyalleşmeye yardımcı olur" dedi.

Yalçın, ilçede 1-2 Nisan günlerinde yeni bir satranç turnuvası başlatacaklarını sözlerine ekledi.