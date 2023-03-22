Yenişehir'de yapılan basın açıklamasına Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Türk Eğitim Sen ve Eğitim İş Sendikalarının yönetici ve üyeleri katıldı.

Açıklamada resmi verilere göre yıllık tüketici fiyat enflasyonunun (TÜFE) yüzde 79,60 ve üretici fiyat enflasyonunun (ÜFE) yüzde 144,61 olarak açıklandığına vurgu yapılarak, eğitim ve bilim emekçilerinin maaş, ek ders ve diğer ödemelerdeki artışlar dikkate alınarak bankalar ile yapılan promosyon sözleşmeleri yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Banka promosyonlarının ekonomik koşullara göre yeniden güncellenmesi gerektiğini belirten sendika temsilcileri, açıklamalarında, "Bakanlık, tüm çalışanları adına bankalarla muhatap olmalı ve meslektaşlarımızın hak kaybına engel olmalıdır. Bankaların kazançları katmerlenerek artarken eğitim çalışanlarına sadaka gibi promosyon teklifleri verilmektedir. Sözleşmede 2023 yılı için 40 bin lira taban fiyat olmalıdır. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Aksi takdirde bir dizi eylem planını hayata geçireceğiz. Kredi kartlarımızı iptal ederek ve tüm otomatik ödeme talimatlarımızı sonlandırarak işe başlayacağız. Bankalar promosyon sürecinde öğretmen camiasına duyarsız kalmamalıdır. Mağduriyetin giderilmesi için işin takipçisi olup sonuna kadar mücadele edeceğiz" görüşlerine yer verdi.