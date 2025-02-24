Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve kuşlar için hayvanseverlerle birlikte doğada besleme noktaları oluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçede etkili olan kar yağışının ardından, yaban hayvanları ve kuşlar için harekete geçti. Hayvanseverlerle birlikte Günece, Gökçesu, Çamönü mahallesi sırtlarında yaban hayvanlarını beslemek için mama, ekmek ve buğday bıraktı.

‘HEPİMİZİN SORUMLULUĞUNDA’

Başkan Özel, 740 kilometrekarelik geniş bir alanı kapsayan Yenişehir’de tüm canlıların sorumluluğunu üstlendiklerini belirterek, doğanın korunması için yapılan çalışmalara dikkat çekti. İlçedeki kış şartlarının zorluklarının en çok doğada yaşayan hayvanları etkilediğini ifade eden Başkan Özel, “Etkili kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve kuşlar için hayvanseverlerimizle birlikte kırsal bölgelere ekmek, mama ve buğday bıraktık. Doğanın dengesini korumak ve onların yaşam mücadelelerine destek olmak hepimizin sorumluluğundadır” ifadelerini kullandı.

‘DOĞANIN DENGESİNİ KORUMALIYIZ’

Başkan Özel, “Karın örtüsü, doğada yaşayan canlılar için zorlu bir sınava dönüşüyor. Unutmayalım ki bu soğuk kış günlerinde bir kap su, bir avuç yem hayat kurtarır. Hep birlikte bu zorlu kış koşullarında doğaya destek olmak, yalnızca hayvanları değil, doğanın tüm dengesini korumamıza yardımcı olur” şeklinde konuştu.