Bursa'nın Yenişehir ilçesi Alaylı Köyü'nde sıcak havaların olumsuz etkisiyle üzüm, elma ve armutların yetişmemesi üzerine aç kalan yaban hayvanları karpuz tarlalarını adeta talan ediyor.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA)- Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Alaylı Köyü'nde aç kalan yaban hayvanları karpuz tarlalarını mesken tuttu. Sıcak havaların etkisiyle doğadaki üzüm, elma ve armutların yetişmediği yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının köyün kıyısındaki karpuz tarlalarına akın ettiği belirtildi.

Alaylı köylü Birol Türkyılmaz ve Coşkun Türk, karpuz ekili tarlalarında 40 bin liraya yakın zararın oluştuğunu belirtip, "Kurt, çakal, tilki, kirpi, porsuk ve ayıların ayak izlerini tespit ettik. Onların da canı var, helal ediyoruz mahlukata, yiyebildiği kadar yesinler" diye konuştular.

Yaban hayvanlarının köyde toplam 50 dönüme yakın tarlada ekili olan karpuzlara zarar verdiği tahmin ediliyor.

Alaylı köylü çiftçi Birol Türkyılmaz, başta çakal, tilki ve kurtlar olmak üzere porsuk ve ayıların karpuz tarlalarına girerek karınlarını doyurduklarını belirtti.

"HELAL ETTİM MAHLUKATA..."

"Bu yıl sıcaktan üzüm bağlarında meyve olmadığı için, ayrıca elma ve armut gibi ağaçların da olumsuz etkilenmesi üzerine karpuz tarlalarına yöneldiler" diyen çiftçi Türkyılmaz, "Mısırları da yiyorlar. Kavunları, ortadan ikiye bölemedikleri için olsa gerek pek yemiyorlar. 3 dönümlük tarlamdaki karpuzların hepsini yemişler. Bazılarını kırıp kelek olduğunu görünce bırakmışlar. Helal ettim mahlukata. Yiyebildiği kadar yesinler" diye konuştu.

Alaylı köylü çiftçi Coşkun Türk ise, üç dönüm tarlasındaki zararın 20 bin lirayı bulduğunu belirterek, "Onların da canı var, ne yapalım, onların rızkı da bu" dedi. Türk, "Birkaç yıldır sıcaklardan ötürü başta üzümler olmak üzere elma ve armutlar da yetişmedi. Yaban hayvanları aç kaldı. Köye çok değil 500 metre uzaklıktaki tarlama kadar gelmişler. Karpuzları kırıp kırıp bir güzel yemişler. Tarlamda hiç karpuz kalmadı. Dağlardan, Çayırcık, Beytepesi, Tahtalık mevkilerinden geliyorlar. Geçmiş yıllarda tek tük oluyordu. Bu yıl iyice arttı. Onların da rızkı bu" diye konuştu.