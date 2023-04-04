Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Yenişehir Temsilciliği'nin ilçede düzenlediği turnuvalar tüm hızıyla sürüyor.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Son 7 ay içinde toplam 5 turnuva düzenleyen TSF Yenişehir Temsilciliği, hafta sonu yeni bir turnuva daha gerçekleştirdi. Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki Yeşilay Satranç Turnuvasına 64 sporcu katıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu Yenişehir Temsilcisi Doğan Yalçın, turnuvaya yoğun bir katılım olduğunu belirterek, "2 ayrı kategorideki turnuvamızın 64 kontenjanı yapılan başvurularla kısa sürede doldu. Turnuvaya 2010 yılı ve öncesi doğumlular (Açık Kategori) ile 14 yaş altı kategorilerinde toplam 64 yarışmacımız katıldı" dedi.

Satrancın, turnuvaların da etkisiyle giderek yaygınlaştığına dikkat çeken Yalçın, bu gelişmenin kendilerini çok mutlu ettiğini anlattı. Kişinin gelişiminde satrancın etkisinin yadsınamayacağını vurgulayan Yalçın, "Bu gerçeğin giderek daha iyi biçimde anlaşıldığını görüyoruz. İlerleyen yıllarda satranç oyununun daha fazla yaygınlaşmasını bekliyor ve umut ediyoruz" diye konuştu.

2 gün süren turnuvada, Açık Kategoride Mehmet Ferhat Üçer 1'inci, Yunus Çiçekçi 2'nci, Mehmet Mert Ercan 3'üncü oldu.

14 Yaş ve Altı Kategoride Sefa Kaya 1'incilik, Jiyan Şeyhmus Çapar 2'ncilik, Şevval Kaygısız ise 3'üncülük elde etti.