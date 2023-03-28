Bursa'da Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde depremzede çocuklar için bayramlık giysi dikimine başlandı.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılan afet bölgelerine yardımlar devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren Kaymakamlık, Belediye ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplumun her kesimi harekete geçerek afetzedelere yardım için adeta tek yürek olmuştu.

Yenişehir'de bugünlerde depremden etkilenen ailelerin çocukları için bayramlık giysi dikimi için kollar sıvandı. Yenişehir Halk Eğitim Merkezi'nde görevli usta öğreticilerle Müdürlük'te kurs gören kursiyerler yaklaşan Ramazan Bayramı'ndan önce deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılmak üzere bayramlık giysiler dikiyorlar.

Önceki gün Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret eden Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, çalışmaları yerinde inceledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz ile birlikte çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaymakam Köse, bu anlamlı çalışmalarından dolayı usta öğretici, kursiyer ve Halk Eğitim Merkezi yöneticilerine teşekkür etti.