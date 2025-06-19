Bursa Yenişehir’in kalbi olarak nitelendirilen Heykel Meydanı ve akıllı kavşak projesi için geri sayım başladı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Geleceğin Yenişehir’ini inşa etme vizyonumuzla Heykel Meydanı ve dört yol kavşağı düzenlenerek Akıllı Kavşak haline getirilecek” dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve ortak görüşü ile hazırlanan Heykel Meydanı ve Akıllı Kavşak projesi için geri sayım başladı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel; Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, AYKOME Temsilcisi, Yol Yapım Ekibi, UEDAŞ, Türk Telekom, T-GAZ, BUSKİ ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Heykel Meydanı ve kavşakta inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından açıklama yapan Başkan Ercan Özel, “Son günlerde Yenişehir’de çok güzel çalışmalara imza atılıyor. Yıllardır bu meydanda yaşadığımız trafik karmaşıklığını, hepimiz çok iyi biliyoruz. Geleceğin Yenişehir'ini inşa etme vizyonumuzla, bu soruna köklü bir çözüm getiriyoruz. Heykel Meydanı'ndaki kavşağımız, artık Akıllı Kavşak sistemine dönüşüyor” dedi.

‘DAHA MODERN VE ESTETİK GÖRÜNÜM’

Şehir içindeki trafiğin rahatlayacağına dikkat çeken Başkan Ercan Özel, “Trafikte kaybettiğimiz zamanı geri kazanacağız. Projemiz sadece bir akıllı sistemden ibaret değil. Aynı zamanda, Heykel Meydanı ve çevresindeki yollarımızı genişletiyoruz. Daha ferah, daha güvenli ve daha akıcı bir sürüş deneyimi sizleri bekliyor olacak. Aynı zamanda orta refüjlerimiz, çiçekli alanlarımız ve çevre düzenlemelerimiz de tamamen yenilenecek ve daha modern, estetik bir görünüme kavuşacak” diye konuştu.

BU PROJE HERKES İÇİN

Yenişehir’in sembollerinden biri olan Atatürk Heykeli’nin bulunduğu meydanın da projeye dahil edildiğini ve bütüncül bir yaklaşım sergilendiğine dikkat çeken Başkan Ercan Özel, “Şehrimizin sembollerinden, ulu önderimiz Atatürk'ün heykeli de bu projede hak ettiği daha modern görüntüye kavuşacak. Meydanımızın estetiğini ve işlevselliğini artırmak adına, Atatürk Heykeli'mizin etrafında düzenleme yapıyoruz ve heykelin arkasındaki atıl görüntüyü de tamamen ortadan kaldırıyoruz. Bu proje sadece araçlar için değil, hepimiz için. Yayalarımız ve engelli vatandaşlarımız için de çok daha güvenli ve erişilebilir geçitler oluşturuyoruz. Herkesin Yenişehir'de rahat ve güvenli bir şekilde hareket etmesi bizim önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE ÇALIŞMA VURGUSU

Projenin 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasını planladıklarını anlatan Başkan Özel, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu proje Yenişehir'imizi, geleceğin akıllı şehirlerine yakışır bir vizyonla buluşturuyor. Bu, sadece bir kavşak düzenlemesi değil, Yenişehir'in yaşam kalitesini artıran ve modern yüzünü ortaya koyan dev bir adımdır! Bu büyük değişimin hayata geçmesinde bizlere destek olan Bursa Büyükşehir Belediyemize, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte çalıştığımızda Yenişehir için neler başarabileceğimizi bir kez daha göstermiş oluyoruz. Yenişehir'imiz için hayırlı olsun.”