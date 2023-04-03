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Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığı görüşmelerde spor yatırımları sözü aldığı hatırlatarak, "Sayın Bakanımız ilçenin spor altyapısına yönelik gerekli yatırımların yapılacağını söylemişti. Bakanlığımızın desteğiyle Yenigün Mahallemizdeki yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuzun temelini attık" dedi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle yarı olimpik kapalı yüzme havuzu kazandırılıyor. Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi ilçenin spor alanındaki eksiklerini kapatmak amacıyla gerçekleştirdiği girişim ve çalışmalardan olumlu sonuçlar alıyor.

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