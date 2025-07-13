Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Bursa’nın 2050 vizyonu kapsamında ilçenin Nazım İmar Planı’nı katılımcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla şekillendireceklerini duyurdu.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Nazlı Yazgan, İmar ve Şehircilik Şube Müdürü Deniz Tireci, BursaPlan Çevre Düzeni Planı Proje Koordinatörü Beyza Tunca ve şehir plancılarından oluşan teknik ekibi makamında ağırladı.

Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Özel, Bursa’nın 2050 vizyonuna yönelik 1/100 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve buna paralel yürütülecek Nazım İmar Planı çalışmalarını değerlendirdiklerini belirtti.

Yenişehir’in mevcut planlarının yeterlilik analizlerini görüştüklerini ve iyileştirme gerekliliklerini belirlediklerini kaydeden Başkan Özel, "Katılımcı, sürdürülebilir ve bütüncül bir yaklaşımla, ilçemizin geleceğine yön verecek planlamayı ortak akıl ve vizyoner bir bakış açısıyla hayata geçireceğiz. Geleceğin Yenişehir’ini birlikte inşa edeceğiz” dedi.