Bursa'nın Yenişehir ilçesinde metruk binaların yıkım çalışmaları düzenlenen toplantıda görüşüldü.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Metruk binaların yıkım çalışmalarıyla ilgili toplantıda, idari ve adli tedbirlerin etkin şekilde uygulanması, bu binalara girişleri engelleyecek gerekli tedbirlerin alınması ve yıkılmalarıyla ilgili konular görüşüldü.

Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse başkanlığında Belediye Başkanı Davut Aydın, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Özdemir, İlçe Yazı İşleri Müdürü Turgut Sevinç, Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürü Sinan Yaşar, Fen İşleri Müdürü Oğuz Çelebi, İmar İşleri Müdürü Kamuran Toraman, merkez mahalle muhtarları ve diğer görevli personelin katılımıyla, bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında kamu düzenini korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, çevre ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla metruk binalara yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yenişehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, sorumluluk alanında bulunan metruk binalara ilişkin çalışmalar gözden geçirilerek, idari ve adli tedbirlerin etkin şekilde uygulanması ve bu binalara girişleri engelleyecek gerekli tedbirlerin alınması ve yıkılmaları ile ilgili konular görüşüldü.

Belediye Başkanı Davut Aydın, İçişleri Bakanlığı’nın ilgili genelgesi ve İmar Kanunun ilgili maddesi kapsamında, can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar ve enkazlarını mülk sahiplerinden gerekli izni aldıktan sonra yıkımları gerçekleştirdiklerini anlattı.

Başkan Aydın, göreve geldiklerinden itibaren başladıkları yıkım çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.