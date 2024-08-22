Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, göreve geldikten sonra tarım politikalarında yaptığı değişikliklerle artan verimlilik Türkiye’de dikkat çekmeye başladı.Bursa (İGFA) - Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in, göreve geldikten sonra tarım politikalarında yaptığı değişiklik sayesinde yüzde 100 artan verimlilik dikkat çekmeye devam ediyor. Yenişehir’in tarım politikaları, Özyeğin Üniversitesi organizasyonunda Türkiye’nin dört bir tarafından gelen kalkınma ajansları ve bakanlık yetkililerin katıldığı Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Programı kapsamında inceledi.

Özyeğin Üniversitesi’nden gelen heyet, sabah saatlerinde Biber Pazarı’nda Yenişehir Belediyesi garantörlüğünde çalışmalarını sürdüren Kırsal Kalkınma Kooperatiflerini inceledi. Daha sonra Sinanpaşa Külliyesi’nde Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Rıdvan Sağlık’ın “Tarım ürünlerinin pazarlanması ve katma değerlerinin artırılmasında Yenişehir Belediyesi ile Kooperatiflerin yenilikçi iş birliği” isimli sunumu dinledi. Heyet programın ardından Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’le sohbet etti.

Programda konuşan Başkan Ercan Özel, sözlerine Yenişehir’in, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olduğu hatırlatarak başladı.

Başkan Özel, “İlçemizde 150 bin dekar tarımsal arazi var. Yılda 3-4 mahsul yetiştirilebiliyor. İlçemizin kalkınmasını istiyorsak eğer, öncelikle tarımsal kalkınmaya önem vermek zorundayız. Yenişehir halkının yüzde 80’i tarımla geçimini sağlıyor. Bu nedenle bazı çalışmalar yapmamız gerekiyordu. Tarıma dayalı kalkınmanın ön plana çıkması gerektiğini savunduk. Yerel yönetim, kalkınma ajansı ve kooperatifleri bir araya getirerek ilçemizde güzel bir yapılanma oluşturduk. Hızlı bir şekilde yapmış olduğumuz çalışmalarla verimliliğimizi sürekli artırdık. 2024 yılında, hem çalışan personelimiz hem üreticimiz hem de aldığımız alınan ürünler yüzde 100 oranında arttı” dedi.

Yenişehir’in biberin anavatanı olduğunu söyleyen Başkan Ercan Özel, yeşil sivri biberin Coğrafi İşaret Belgesi aldığını hatırlattı. Başkan Özel, “Planlı bir üretim yaparak iyi tarıma yönelmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kooperatiflerimizin sayısını artırarak birlik oluşturma hedefimiz var. Önümüzdeki yıl, Yenişehir’e bir üretici hali getirmeyi planlıyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’yle ortaklaşa çalışma yapacağız. Yenişehir’de seracılık faaliyetlerini geliştirmeyi planlıyoruz. Yenişehir, hem Bursa’nın hem de tarımın gelecekteki parlayan yıldızı olacağını biliyoruz. Bu nedenle yatırımcılarımızı ilçemize davet ediyoruz. Davetimize icabet eden büyük markalar olduğunu söyleyebilirim. Migros ve Carrefour’un burada yatırımları olacak. Bu özellikle çiftçilerimizin pazar konusundaki sıkıntılarının bir kısmını çözecek” açıklamasında bulundu.