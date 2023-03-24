MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, 23 Mart'ta TBMM'deki konuşmasında Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, partisinin üretken belediyecilik anlayışına Bursa Yenişehir Belediyesi'nin çalışmalarını örnek gösterdi.

TBMM'de yaptığı konuşmada Yenişehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği projeleri örnekler vererek anlatan Vahapoğlu, "Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Davut Aydın öncülüğündeki ekibi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yenişehir Belediyesi'nin, MHP'nin "üretken belediyecilik" anlayışını ilke edindiğini vurgulayan Milletvekili Vahapoğlu, Yenişehir Belediyesi'nin birçok alanda büyük projelere imza atmaya devam ettiğini, ihtiyaç sahipleri için 'Sevgi Mağazası' gibi sosyal ve kültürel alanda 17 farklı proje gerçekleştirdiğini anlattı.

Kırsal kalkınmaya yönelik 5 mahallede kooperatif kurulduğunu belirten Vahapoğlu, "Süt soğutma tankları, salça yapım makinesi ve yem ezme makineleri dağıtılmıştır. Sinanpaşa Külliyesi'nde 280 kişiye girişimcilik kursu, 2 bin 600 çocuğumuza kodlama ve ahşap sanatları, 250 gencimize üniversiteye hazırlık eğitimi ücretsiz olarak verilmiştir. Kapalı pazar yeri, akıllı otobüs durakları, Osmangazi Meydanı ve millet bahçesi gibi seçim beyannamesinde yer alan 16 ana projenin 15'i tamamlanmış bulunmaktadır. Üreticinin ürününü doğrudan tüketiciye ulaştırılabileceği soğuk hava deposu ve paketleme tesislerinin imzası atılmıştır" diye konuştu.