Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 70 arıcıya toplam 85 bin 760 lira devlet desteği ödeneceğini belirten yetkililer, bu arada kurs taleplerini de almaya başladıklarını kaydettiler.Gürhan ADANA/Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Arı yetiştiricilerine ödenecek devlet destekleri belli oldu.

Yenişehir'de 52 köyden 70 arıcı, toplam 85 bin 760 lira destekleme almaya hak kazandı. Yenişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, arı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırarak bal üretiminin artırılmasının hedeflendiğini belirttiler. Bursa Arı Yetiştiriciliği Birliği'ne üye olan arıcılar aktif kovan başına 30 lira, Birlik üyesi olmayan arıcı yetiştiricileri ise aktif kovan başına 20 lira devlet desteği alıyorlar.

Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, arıcıların devlet desteğinin yanı sıra eğitim yönünden de desteklendiğini ifade ettiler. İlçede açılan kurslarda arı yetiştiricilerinin bu alanda ayrıntılı bilgiler verilerek bilinçli yetiştirici olmaları amaçlanıyor.

Arı yetiştiriciliği kurslarının gelen talepler doğrultusunda değerlendirildiğini belirten yetkililer, önümüzdeki mart ve nisan aylarında ilçe merkezinde kurs açılmasının planlandığını kaydettiler.

Geçen yıl köylerden gelen talepler üzerine 3 ayrı köyde kurs açıldığını anlatan yetkililer, "Bu yıl köylerden henüz kurs talebi almadık. İlçe merkezinden gelen kurs taleplerini programa aldık. Önümüzdeki birkaç ay içinde ilçe merkezinde kurslarımızı açacağız. Bu arada köylerden gelecek kurs talepleri de değerlendirecek" dediler.

Yetkililer şunları kaydetti: "Emeklilerin yanı sıra gençler de kurslara katılıyorlar. Bal tüketiminin giderek artmasıyla arıcılık gözde bir ek gelir kaynağına dönüştü. 2 ay süren kurslarda, kursiyerlere arı bakımından kaliteli bal üretiminin ayrıntılarına değin tüm aşamalar bilimsel bilgiler ışığında veriliyor. Arı yetiştiriciliğine meraklı kişilerin kulaktan dolma bilgileri dikkate almamalarını istiyoruz. Eğitimler sayesinde küçük ya da büyük çaplı üretim yapan tüm arıcıların bilinç ve bilgi düzeylerini artırmaya çalışıyoruz."