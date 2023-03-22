Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Karacaali ve Çardakköy'de çiftçilere meyve budama kursu verildi.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir'de 15 gün süren kursta, cevizden kiraza, elmadan armuda kadar tüm meyve çeşitlerinin budama çalışması teorik ve uygulamalı biçimde anlatıldı. Ayrıca bilinçli budamanın, meyve yetiştiriciliğinde verim ve kaliteye olumlu etkilerinin de göz ardı edilmemesi istendi.

İlçede daha çok ceviz, şeftali, armut, kiraz ve elma yetiştirildiğini belirten Yenişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü Eğitim İşleri Sorumlusu Sabri Gül, yetiştiricilerden kurs açılması yönünde yoğun taleplerin geldiğini, bu talepler doğrultusunda kurslar açıldığını ifade etti.

Budama çalışmasının bilinçli yapılmasını sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Gül, "Meyve yetiştiricilerimiz öncelikle, budama sırasında başvurduğu yöntemlerin tam olarak ne anlama geldiğini bilmelidir. Bu da ancak eğitimle geliştirilmiş bir bilinçle sağlanabilir" dedi.

Her ağacın budanmasının farklı olduğunun altını çizen Gül, "Örneğin yeni ekilmiş ağaçlara şekil, yaşlı ağaçlara ise meyve budaması yapıyoruz. Ağaçların yaz ve kış bakımları, sürgünleri alma ve seyreltme çalışmaları var. Aksi halde meyve ağacında verim düşüklüğü görülebilir" diye konuştu.

Yenişehir'de yaklaşık 10 yıl içinde toplam 12 bin dekar alanda ceviz bahçeleri kuruldu. Halk Eğitim Merkezi ve Tarım Müdürlüğü yetkilileri, başka kurs taleplerini değerlendiriyor.