Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Çin’in Nanchong Belediye Başkanı Huang Zhiquan ve heyetini Yıldırım’da misafir etti.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, iki belediye arasındaki işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere Çin Nanchong Belediye Başkanı Huang Zhiquan ve heyetiyle bir araya geldi. İki belediye arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan görüşmede işbirliği imkanları ele alındı.

Yıldırım ve Nanchong’un kardeş belediyeler olacağını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “İnşallah kentimiz ve diğer şehirlerle ülkemiz arasındaki dostlukların artmasına vesile olan bir görev dönemimiz olur. Mesafeler uzak olsa da ülkelerimizin insanlarının birbirlerini sevdiklerini biliyoruz” dedi.

Ziyaretin iki şehir arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamasını dileyen Çin Nanchong Belediye Başkanı Huang Zhiquan kendilerini Yıldırım’da misafir eden Başkan Yılmaz’a ve ekibine teşekkür etti.