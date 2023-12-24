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Bursa'da Yıldırım Belediyesi Değirmen Gençlik İyilik Hareketi Fikir Ekibi, Dr. İbrahim Zeyd Gerçik’in katılımıyla ‘Dikte Değil İkna- İletişim Psikolojisi’ kitabını tahlil etti.BURSA (İGFA) -Kültür ve sanat alanında birbirinden önemli projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, düzenlemiş olduğu etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

Yıldırım Belediyesi Değirmen Gençlik Hareketi Fikir Grubu 2 haftada bir okur yazar buluşması gerçekleştiriyor. Emir Buhari Kültür Merkezi’nde düzenlenen kitap tahlilleri birçok yazarı ve eserini yakından tanıma imkânı bulan gençler bu hafta Dr. İbrahim Zeyd Gerçik ile ‘Dikte Değil İkna- İletişim Psikolojisi’ kitabı üzerine konuştular.

“GENÇLERİMİZİ DESTEKLİYORUZ”

Gençlerin ‘Değirmen Gençlik Projesi’ ile toplumsal dayanışma, sosyal sorumluluk, yeşil ve çevre duyarlılığı, insan hakları, hayvan hakları gibi birçok sosyal konuda proje ürettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, iyilik peşinde koşan gençlerin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Yıldırım’da gençlere yönelik birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Verdiğimiz eğitimler ile gençlerimizin önce okuma ve öğrenme becerilerini artırması için çalışıyoruz. Bu anlamda tematik okuma grupları ile gençlerimizi kitap ve film tahlillerine dâhil ederek, okudukları kitapları ve filmleri tartışabileceği bir zemini onlara sunuyoruz. Gençlerimiz kendilerini bir adım öteye taşıdıktan sonra okudukları ve öğrendikleri üzerine tefekkür etmelerini ve bu doğrultuda içerik üretmelerini hedefliyoruz. Kitapsever gençlerimiz bir araya gelerek önemli bir adım attılar. Bize de gençlerimizi desteklemek düştü. Gençlerimiz geleceğe hazırlanırken Yıldırım Belediyesi olarak onların bu yolda her daim yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.