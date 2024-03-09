Bursa Yıldırım Belediyesi Mevlâna 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan konutların anahtarlarını düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile gerçekleştirilen anahtar teslim törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank, Emel Gözükara Durmaz, Mustafa Yavuz ve Muhammet Müfit Aydın, 23. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Hayrettin Çakmak, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya katıldı.

DİRENÇLİ KENT YILDIRIM’DA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Ülkemizi depreme dirençli hale getirme yolunda bir adım daha atıyoruz. Yıldırım ilçemizde Yavuzselim, Arabayatağı, Ulus, Çınarönü, Hacivat ve Şirinevler Mahallelerimizi ihata eden 499 hektarlık alandaki 8 etaplık kentsel dönüşüm projemizde bir safha daha tamamlandı. İlk uygulama alanı olan 7. Etap’ta 644’ü konut, 177’si dükkân olmak üzere toplam 821 bağımsız bölüm TOKİ Başkanlığımızca inşa edildi. Bugün, bunlar içerisindeki 154 dairenin anahtarlarını, hak sahiplerine teslim ediyoruz. Diğer konutları, 8. etabın dönüşümünde kullanacağız. Durmadan, dinlenmeden çalışıyoruz. Bir yandan deprem bölgemizi ihya ediyoruz. Bir yandan da işte burada, Yıldırım’da olduğu gibi riskli yapıları dönüştürüyor, ülkemizi depreme hazır hale getiriyoruz. Allah’ın izniyle en kısa sürede bu hedefe de ulaşacağız. Hedefimiz, bir günlük, iki günlük bir hedef değil. Yüz yıllık, bin yıllık bir hedef. Bütün vatandaşlarımızı, evlerinin deprem performanslarını ölçtürmeye davet ediyorum. Gelin, hep birlikte ülkemizin kentsel dönüşümünü tamamlayalım. Ülkemizi deprem tehlikesine hazırlayalım. Marmara Depremi’nin, 6 Şubat Depremleri’nin acısını bir daha yaşamayalım. Bunu önlemek mümkün. Unutmayın, deprem değil; riskli bina can alır. Konutlarımızın vatandaşlarımıza, Bursa’mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Alinur ve Oktay Başkanımızın kentsel dönüşüm hedeflerinde Bakanlık olarak üzerimize ne düşüyorsa gerekli desteği vereceğiz” dedi.

“30 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

Kentsel dönüşümün Yıldırım için bir tercihten ziyade zorunluluk olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’da süregelen plansız büyüme ve çarpık yapılaşmanın beraberinde getirdiği sorunları ortadan kaldırmanın tek yolu kentsel dönüşümdür. Yıllardır devam eden süreçte güvensiz, sosyal alanları yetersiz, ulaşım aksları yetersiz bölgelerimizi, güvenli konutlar, yaşam standartları yüksek, ulaşım ağı gelişmiş, ortak kullanım alanları ile desteklenmiş, yaşam alanları oluşturmak zorundayız. Her şeyden önce ülkemizin ve şehrimizin depremselliği göz önünde bulundurulduğunda buna mecburuz. Çınarönü, Mimarsinan, Ulus ve Davutkadı Mahalleleri’nde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm projeleri mevcut. Gerçekleştirdiğimiz imar planı uygulamaları sonrası Büyükşehir Belediyesi’nin bölgemizde gerçekleştirdiği dönüşüm çalışmaları mevcut. Özel sektöre verdiğimiz destekle 9 noktada katlar hızla yükseliyor. Şu anda proje çalışmaları devam eden 5 kentsel dönüşüm projemiz, önümüzdeki dönem için özel sektöre destek vereceğimiz 4 dönüşüm projemiz var. Hedefimiz, yeni başlatacağımız hamlelerle önümüzdeki 5 yıl içinde 30 bin konutu dönüştürerek hemşehrilerimizi bu güvenli şemsiye altına almaktır” dedi.

İNSANLARIMIZ MUTLU OLACAK

Yıldırım’ın en önemli kentsel dönüşüm alanlarından birisi olan Mevlana’da hak sahiplerine anahtarlarını teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Yılmaz, “Mevlâna 7. Etap’ta 112 bin 949 metrekarelik inşaat alanına sahip alandaki, hak sahipleri yüzde 100 uzlaşma ile gerçekleştirdiğimiz projemizin bünyesinde 644 adet konut, 177 adet işyeri, 18 bin 261 metrekare kapalı otopark, 941 metrekare yürüyüş alanı, 3 bin 852 metrekare yürüyüş yolu, 3 bin 148 metrekare sosyal tesis alanı, 180 metrekare çocuk alanı ve 125 metrekare fitness alanı bulunuyor. Projemiz ile birlikte insanlarımıza sadece güvenli konutlar sağlamıyor, onların yaşamaktan keyif alacağı yaşam standartlarının yüksek olduğu yaşam alanları oluşturuyoruz. Projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“YILDIRIM İÇİN BÜYÜK DÜŞÜNÜYOR, BÜYÜK DÖNÜŞÜYORUZ”

Mevlana Mahallesi’nde sağlıksız, depreme dayanıksız, mühendislik hizmeti almamış, sosyal donatı alanlarından mahrum olan eski binaları yıktıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Bunların yerine depreme dayanıklı, sağlıklı bir alt yapısı olan, sosyal donatı alanları bulunan yeni bir yaşam alanı kuruyoruz. Çalışmaların yüzde 90’ını bitirdiğimiz Mevlana’da bugün ilk etabın hak sahiplerini evlerine kavuşturuyoruz. Mevlana 7. Etap’ta; hemşehrilerimiz ile yüzde 100 gönüllülük esası sağladık. Tüm hak sahipleri ile oturup görüştük ve anlaştık. Bu projede rezerv alan kullanmadık. Tamamen yıktığımız binaların yerine yenilerini yaptık. Bu süreçte hemşehrilerimizi mağdur etmemek için kira ve doğalgaz desteği verdik. Mevlana Mahallesi’nde ortaya koyduğumuz model çok beğenildi. Şimdi burası yükseldikçe çevre bölgelerdeki vatandaşlarımızdan talepler geliyor. Doğru modeli gören hemşehrilerimiz kentsel dönüşüme gönüllü oluyor. Şu an hemen 7. etabın yanında bulunan 8. etap kısmındaki hemşehrilerimizin kentsel dönüşümle ilgili yoğun talebi var. Orada da şimdilik yüzde 90 oranında bir taleple karşı karşıyayız. İnşallah o bölgede de çalışmalara başlayacağız. Mevlana’daki 7. Etap Projesi’nin ilk etabında anahtarlarını teslim ettiğimiz konutların sahiplerine bir kez daha yeni yuvalarının hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim, hepinize ağız tadıyla, gönül huzuruyla, sağlıkla, bu evlerde oturmayı nasip etsin. İnşallah kalan daireleri de Nisan ve Mayıs ayı itibari ile hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz” sözlerini kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bizim Bursa için hayallerimiz, heyecanımız var. Bursa’da hızlı büyümeye paralel olarak ortaya çıkan kentsel sorunları gidermek gibi bir amacımız var. Biz bu dönem 100 bin konut dedik, Yıldırım Belediyemiz de 30 bin konut üretecek. Kentsel dönüşüm zor iştir. Şehrimizde gerçekleştireceğimiz kentsel dönüşüm çalışmaları için görüşmeler yapıyoruz. İnşallah büyük bir mutabakat ile kentsel dönüşüm sayılarını artırarak Yıldırım’ı daha yaşanılabilir bir şehir kılacağız” dedi. Program, hak sahiplerine anahtar teslimi ile sona erdi.