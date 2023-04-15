Bursa'nın Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’ın sahip olduğu büyük potansiyel ile turizmde de marka kentlerden biri olacağını kaydetti.BURSA (İGFA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve BM Dünya Turizm Örgütü (UNTWO) tarafından '2022 Yılı Dünyanın En iyi Turizm Geliştirme Köyü' programına seçilen Cumalıkızık’ın ve Yıldırım’ın yaşayan hazineleri Yeşil Külliyesi, Yıldırım Beyazıt Külliyesi, Emir Sultan Camisi, Zeyniler, Balabanbey Kalesi, Hünkâr Köşkü gibi değerlerin turizm için çok önemli potansiyele sahip olduğunu aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu potansiyeli harekete geçirip Yıldırım’ın turizm pastasındaki payını daha da arttırmak istediklerini belirtti.

HER TÜRLÜ ZENGİNLİĞE SAHİBİZ Osmanlı’nın kuruluşuna tanıklık eden Yıldırım’da, Cumalıkızık, Yeşil Külliyesi, Yıldırım Beyazıt Külliyesi, Emir Sultan Camisi, Zeyniler, Balabanbey Kalesi, Hünkâr Köşkü gibi çok önemli kültürel değerlere sahip olduklarını dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, “Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile Yıldırım bir turizm kentidir. Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık, Yıldırım’ın dünyaya açılan kapısı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve BM Dünya Turizm Örgütü (UNTWO) tarafından '2022 Yılı Dünyanın En iyi Turizm Geliştirme Köyü' seçilen Cumalıkızık, 700 yıllık tarihi dokusu ile yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri. Biz, Cumalıkızık Köyümüz başta olmak üzere yaşayan hazinelerimizi tarihimizin güçlü bir yansıması olarak görüyoruz” dedi.

ÂŞIK YUNUS’A VEFA

Yıldırım’a hizmet etmenin tarihi bir sorumluluğu olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu sorumluluğun bilinciyle, bir yandan kentin geleceğini inşa ederken, bir yandan da şehrin tarihini, kültürünü, sanatını, vefasını, ruhunu ve medeniyet mirasını ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz. Medeniyetimizi aydınlatan kandilleri, anmak ve onların ışığını bugüne taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Karamazak Mahallemizde, Yeşil Külliyesi ile Emirsultan Külliyesi arasındaki bir noktada yer alan Emir Sultan Hazretleri’nin dervişi olarak bilinen Sufi Şair Âşık Yunus’un üç apartman arasındaki boşlukta bulunan türbesi, dar bir koridordan geçilerek ziyaret edilebiliyordu. Yıldırım'ın önemli değerleri arasında yer alan ancak geçmişte yapılan hatalar nedeniyle bugüne kadar hak ettiği değeri göremeyen Âşık Yunus'un ve beraberindeki isimlerin ebedi istirahatgahlarını, bölgede yaptığımız yıkımlarla meydana çıkartarak Yıldırım’ın önemli değerlerinden biri olan Âşık Yunus’a vefa borcumuzu ödeyeceğiz” dedi.

İlçedeki turizm merkezlerinin tanıtılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Yılmaz, “Her yıl Yeşil meydanında Osmanlı Devleti’nin 2’nci kurucusu olan Sultan Çelebi Mehmet’i Anma ve Çelebi Mehmet Han’ın tahta çıkış yıl dönümü için programlar düzenliyoruz. Yıldırım Bayezid Medresesi’nde akademiler düzenliyor, bu mekânlarımızı yaşatmaya gayret ediyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak 600 yıllık Erguvan Faslı geleneğini geçtiğimiz yıl yeniden Emir Sultan Meydanı’nda ihya etmeye başladık. Emir Sultan Hazretlerini anma ve Erguvan Faslı programını bu yılda 3 gün boyunca düzenlediğimiz etkinliklerle idrak edeceğiz. ‘Yıldırım’ın Gençleri Bursa’yı keşfediyor sloganıyla gençlerimiz için turlar düzenledik” diye konuştu.