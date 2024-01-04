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Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin kazandıracağı Yıldırım Gençlik Merkezi Kütüphanesi tamamlanma aşamasına geldi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ilçenin 3’üncü yeni nesil kütüphanesi olan Yıldırım Gençlik Merkezi Kütüphanesi’ni hizmete açmaya hazırlanıyor. Karapınar Mahallesi’nde bulunan gençlik merkezine kazandırılan kütüphanenin bünyesinde; 74 kişilik çalışma alanı, bilgisayar salonu, toplantı salonu bulunacak. Bölge gençlerinin buluşma noktası olacak, ücretsiz çay, çorba ve internet hizmetinin verileceği kütüphane açıldığında Yıldırım’a yeni bir soluk getirecek.

KÜTÜPHANELER ŞEHRİ YILDIRIM

Yıldırım’daki dönüşümün fiziki bir dönüşümden ibaret olmadığını dönüşümün kültürel boyutunu da en az fiziksel yönü kadar önemsediklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Yıldırım’da haftada bir gün kullanılan bir toplantı salonunu 7 gün 24 saat çalışan uyumayan kütüphaneye dönüştürdük. 54 bin üyesi olan kütüphanemiz 750 bini aşkın misafir ağırladı. 39 bin eserin bulunduğu kütüphanemizde sınırsız internet himmetimiz, çay- çorba ikramımız bulunuyor. Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi ve Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi’ni hizmet açtık. Önümüzdeki haftalarda çalışmaları tamamladığımız Yıldırım Gençlik Merkezi Kütüphanesi’ni hizmete açacağız. Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi’ne kazandıracağımız kütüphanede çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yaptığımız eğitim yatırımları ile ilçenin ve şehrin kültürel hayatına yön vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.