Bursa'da Yıldırım Belediyesi, hayata geçirdiği ‘Yıldırım Kitaplığı’ mobil uygulaması ve web sitesi ile vatandaşlara online ortamda kitap okuma fırsatı sunacak.BURSA (İGFA) - Yıldırım’ı bir kütüphane kenti yaparak ilçeye uyumayan kütüphaneler kazandıran ve 30’un üstünde eseri yayın hayatına kazandıran Yıldırım Belediyesi, ‘Yıldırım Kitaplığı’ web site ve mobil uygulaması ile sahip olduğu zengin içerikli kütüphanesiyle kitapseverlere ve araştırmacılara seçenek sunuyor.

Alanında uzman isimlerin katkıları ile Yıldırım Belediyesi tarafından yayın hayatına kazandırılan eserlerin yer aldığı sistemde ‘Bursa Araştırmaları’, ‘Söyleşi’, ‘Biyografi’ ve ‘Edebiyat’ alanları bulunuyor.

Vatandaşların kitaba ve bilgiye ücretsiz erişimini sağlayacak bir platform oluşturduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizin kendilerini belediye yayınlarımızdan çıkan kitap koleksiyonunun içinde bulacakları Yıldırım Kitaplığı’nı kazandırdık. Oluşturduğumuz bu çevrimiçi platform ile vatandaşlarımızın bilgiye olan yolculuklarında hiçbir sınırlama olmayacak. Yıldırım Kitaplığı'nın mobil uygulaması ve web sitesi sayesinde, hemşehrilerimiz kitapları istedikleri yerden okuyabilecek. Her yaşa ve ilgi alanına uygun bir seçki sunan Yıldırım Kitaplığı; hikâye, söyleşi, şiir, biyografi, eğitim kitapları ile hemşehrilerimize bir tık kadar yakın” dedi.

Medeniyetimizin en önemli kurucu merkezlerinden biri olan Bursa’da şehrin değerlerini önceleyerek gelecek nesillere örneklik teşkil etmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Çalışmalarımız kapsamında göreve geldiğimizde mevcut bulunan 10 esere 24 eser daha ekleyip yayın sayımızı 34’e çıkardık. Bursa Çarşısında Kervan Eğledim, İpek Şehre Dair, Bursa’da Kırklar Meclisi, Bursa’nın Yunus’u Aşık Yunus, Osmanlı’nın İkinci Kurucusu Sultan Mehmed Çelebi gibi birçok önemli ismi eseri yayın hayatına kazandırdık. Yayın hayatına kazandırdığımız bu önemli eserler Türkiye’nin dört bir yanındaki akademisyen ve kitapseverlerin beğenisini kazandı. Yıldırım Belediyesi olarak, kültürel mirasımızın hak ettiği ilgiyi sürdürmeye ve bu mirası aktaracak eserleri yayın hayatına kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.