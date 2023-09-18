Bursa'da Yıldırım Belediyesi, âtıl durumda bulunan, Umurbey Mahallesi, eski Talimhane alanında 5 bin metrekarelik boş alanı değerlendirerek, bölgeye yeni bir spor parkı kazandırıyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ilçeye kazandırdığı sosyal donatı alanlarına bir yenisini daha ekliyor. Umurbey Mahallesi eski Talimhane alanına kazandırılacak olan yeni spor parkı 5 bin metrekarelik alandan oluşuyor.

Bin 733 metrekaresi yeşil alandan oluşan parkın içerisinde futbol sahası, yürüyüş yolu ve spor alanı bulunacak. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizin rahat nefes alabilecekleri, çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe ve mesire alanlarımızın sayısını artırıyoruz. Geride bıraktığımız 4 yılda 31 adet parkı ilçeye kazandırırken, 38 parkı da sil baştan yeniledik. Bu kapsamda Umurbey Mahallesi’nde de hemşehrilerimizden gelen talepleri değerlendirdik. Bu doğrultuda Talimhane Alanı’nı her yaştan vatandaşımızın kullanacağı çok işlevli bir spor parkına dönüştürme kararı aldık. Açıldığında Mollaarap, Umurbey ve Yenimahalle’de yaşayan vatandaşlara hizmet verecek ve bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek olan parkımızı yıl sonuna kadar hizmete açacağız. Şimdiden Yıldırım’a hayırlı olsun” dedi.