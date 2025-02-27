Bursa Yıldırım Belediyesi’nin, Kazımkarabekir Mahallesi’ne kazandırdığı bin 500 metrekarelik parkta sona gelindi. İçerisinde spor ve dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu bulunan park açıldığında yıldırım’a değer katacak.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile hoşça vakit geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor.

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, 2019 yılından bu yana kente nefes aldıracak projeler kapsamında Cumalıkızık Orman Parkı ve Balaban Orman Parkı başta olmak üzere ilçeye 39 yeni park kazandırırken 50 parkı da sil baştan yeniledi.

Plan dahilinde kentin dört bir yanına yeni parklar kazandıran Yıldırım Belediyesi, Kazımkarabekir Mahallesi’nde yapımını sürdürdüğü Yayla Parkı’nda sona geldi. Bin 500 metrekarelik alandan oluşan, 650 metrekaresi yeşil alana sahip parkın içerisinde spor ve dinlenme alanları, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, kondisyon aletleri ve donatı elemanları bulunuyor. Yapım çalışmaları tamamlanan park açıldığında bölgeye değer katacak.

Geride bıraktıkları 5 yılda Yıldırım’a 1,5 milyon metrekare aktif yeşil alan kazandırdıklarını kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım’ın yeşil kimliğine katkı sağlayacak, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalar yürüteceklerinin altını çizdi.

Yıldırımlıların yaşam kalitelerini yükseltecek projeleri bir bir hayata geçirdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “2019 yılından bu yana çocukların güvenle oyun oynayabileceği, büyüklerin dinlenip nefes alabileceği 246 bin metrekarelik alandan oluşan 39 yeni parkı ilçeye kazandırırken, 113 bin metrekarelik alandan oluşan 50 parkı da sil baştan yeniledik. Çalışmaların devam ettiği mahalle parklarımız mevcut. En yakın zamanda onları da bitirip hizmete açacağız” dedi.