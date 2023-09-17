Gereksiz plastik kullanımını azaltmak ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla birçok projeye öncülük eden Yıldırım Belediyesi, ‘Dünya Temizlik Günü’nde yerini alarak temizlik serüvenine ortak oldu.BURSA (İGFA) - 16 Eylül ‘Dünya Temizlik Günü’ etkinlikleri kapsamında Yıldırım Belediyesi ile ‘Let's do it Türkiye’ iş birliğinde Mollaarap Mahallesi’nde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Kolları sıvayan çevre gönüllüleri, kâğıt, plastik, metal, cam ve izmarit gibi atıkları toplayarak çevre hareketine katıldılar. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte toplanan atıklar geri dönüşüm tesisine gönderildi.

Yıldırım Belediyesi Oktay Yılmaz, “Dünya Temizlik Günü’nde, belediye personelimiz, Değirmen Gençlik ekibimiz, gönüllüler ve doğaseverler daha yaşanılabilir bir dünya için temizlik hareketine katıldılar. Çevre ve tabiat bizlere hem kadim medeniyetimizin mirası hem de sonraki kuşaklar için emanettir. Bunun için, doğadaki tek izimiz ayak izimiz olsun, diyoruz. Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre temizlik hareketine destek veren hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.