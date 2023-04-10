Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaçak ve plansız yapılaşmayla mücadelesini aralıksız sürdüren yerel belediye, 2023’ün ilk 3 ayında 137 kaçak yapıyı yıktı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirirken, diğer yandan da kaçak yapılaşmayla kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Şehir merkezinin yanı sıra koruma alanları ve tarım arazileri üzerine de imara aykırı şekilde inşaat yapanlara göz açtırmayan Yıldırım Belediyesi, 2019 yılından bu yana 762 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kaçak yapı tespit çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini ifade ederek, hazine ve tarım arazilerini korumaya, kaçak yapılarla mücadele etmeye büyük bir kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. Başkan Yılmaz, “İnsanlarımızın can güvenliğini riske atacak, şehir kimliğine zarar verecek yapılaşmaya hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Kararlılıkla sürdürdüğümüz kaçak yapıyla mücadelemiz bundan sonra da artarak devam edecek” dedi.