Bursa'da Yıldırım Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü düzenlediği etkinliklerle andı.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçe genelinde biri dizi etkinlik düzenledi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, MHP İl Başkan Yardımcısı Beşir Deniz, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleriyle birlikte ilçe esnafını ziyaret ederek, iş yerlerine Türk Bayrağı takdim etti. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve beraberindekiler Daha sonra ise Bayrak Alanı’nda açılan 15 Temmuz Temalı Fotoğraf Sergisini ve darbe girişimi esnasında darbeciler tarafından hasar verilen araçların sergilendiği alanı ziyaret etti.

15 TEMMUZ DİRENİŞ DEĞİL DİRİLİŞTİR

15 Temmuz’da yaşananların alelade bir darbe girişiminden çok daha fazlası olduğunu vurgu yapan Başkan Yılmaz, “Bu, emperyalizmin yerli işbirlikçileri aracılığıyla, vatanımızı bölme ve parçalama planının nihayetiydi. Ancak bu hainlerin hesap etmediği bir şey vardı o da bu milletin dirayeti ve ferasetiydi. Ancak, işçisinden akademisyenine, esnafından siyasetçisine bir bütün olarak hainlerin bu alçak planlarını tarihin çöplüğüne attık. Biz o gün sadece bir darbe girişimini püskürtmedik, aynı zamanda adeta yeniden dirildik. Bu birlik ve beraberliğimiz sadece bizi değil tüm mazlumları feraha kavuşacak. Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluk” dedi. Daha sonra ise 15 Temmuz Darbe girişimi ve milletin buna karşı direnişini konu alan ‘Şafak Vakti’ filminin gösterimi yapıldı.