Bursa Yıldırım Belediyesi, 2024 yılında ilçenin marka değerini arttıracak birçok projeyi hayata geçirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, 2024 yılında kente değer katan birçok projenin açılışını gerçekleştirdi. Şirinevler, Demetevler ve Karapınar Mahallesi’nde gerçekleştirilen imar plan uygulamalarıyla hak sahiplerine tapuları teslim edildi. Anahtar teslimi yapılan Mevlana ve Çınarönü Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bölgede yeni yaşam başladı.

Bursa’nın yeni kültür sanat mekânı Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi, Akif Emre Kültür Merkezi, Hacıseyfettin Geleneksel Sanatlar Merkezi, gençlerin yeni buluşma noktası olan Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi ile Yıldırım Karapınar Gençlik Merkezi ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu

Talimhane, Çınarönü, Demetevler Spor Tesisleri ile Gökdere ve Bağlaraltı Kapalı Pazar Yeri hizmete açıldı. Samanlı Lojistik Merkezi ve Cenup Kanalı’nda çalışmalar tamamlandı. Karaağaç ve Fidyekızık Aile Sağlığı Merkezi tamamlanarak Bakanlığın 2028 hedefine ulaşılmış oldu.

BEREKETLİ DÖNÜŞÜM

2025 yılında da kentin marka değerini yükseltecek birçok projeyi hayata geçireceklerini kaydeden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Tarihi, kültürü, doğası ve değerleriyle eşsiz bir kent olan Yıldırım’ı modern, güvenli, ulaşılabilir, marka değeri yüksek, insanları mutlu bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Bu perspektif ile hayata geçirdiğimiz her projede merkeze insanı alan bir yaklaşımla hareket ediyoruz. 2024 yılı projelerimizin şekil bulduğu bir yıl oldu. Tamamladığımız, hemşehrilerimizin teveccühüne sunduğumuz işler olurken çalışmalarda sona geldiğimiz Mimarsinanve Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi, Mimarsinan Erkek Spor Merkezi, Deliçay Dere Islah Çalışması, Sakarya Spor Salonu, Selimzade Sivil Mimari Örneği, Engelsiz Yaşam Merkezi, Deliçay Deresi Islah Çalışmasını kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız” dedi.

HEDEF: 30 BİN KONUT

İlçede gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm projeleri ile birlikte sosyal dönüşümü de tetikleyecek çalışmalar gerçekleştirerek ilçenin yalnızca bugününü değil geleceğini de tasarladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çalışmalar kapsamında ilçenin 26 farklı noktasında yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yaklaşık 7 bin konut ve 820 işyeri üretiyoruz. ‘Dirençli Şehirleşmesiyle Parlayan Yıldırım’ hedefi ile 7 noktada başlayacağımız dönüşüm projelerinin altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Kentsel dönüşüm kalite belgesini almak için çalışmalar yürütüyoruz. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ile ilçemiz için kısa ve orta vadeli dönüşüm planını oluşturacağız. İnşallah bu dönem içerisinde Yıldırım’da 30 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.