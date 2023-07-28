Bursa'nın Yıldırım ilçesinde mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek amacıyla altyapı çalışmalarına ağırlık veren yerel belediye ekipleri, 32 bin metrekarelik alana sahip Teyyareci Mehmet Ali Caddesi’ni sil baştan yeniliyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında Yıldırım'da 32 bin metrekarelik alana yaklaşık 10 bin ton asfaltın serileceği caddede yaklaşık 4 bin 500 metre refüj bordürü yenilemesi yapılacak.

Teyyareci Mehmet Ali Caddesi’nde kazı çalışmaları süratle devam ederken önümüzdeki günlerde asfalt serim çalışmaları başlayacak.

2023 yılında 44 bin ton asfalt serdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Bu kapsamda 2023 yılı içinde yatırım programına aldığımız Teyyareci Mehmet Ali Caddesi’nde yol çalışmalarına başladık. 9 mahalleye komşu olan Teyyareci Mehmet Ali Caddesi’ni kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz” dedi.