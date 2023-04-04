Bursa'da Yıldırım Belediyesi, 30 bin 390 hayvanı tedavi ederken, 2 bin 522 sahipsiz hayvanı da sıcak yuvaya kavuşturdu.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarına şefkat elini uzatıyor.

Can dostlarının beslenme, barınma ve tedavi gibi ihtiyaçlarını karşılayan Yıldırım Belediyesi, sahiplendirme çalışmalarıyla da sokak hayvanlarını sıcak yuvalara kavuşturuyor.

Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2019 yılından bu yana toplamda 30 bin 390 hayvanı tedavi edip 2 bin 522 hayvanı sahiplendirirken 2023 yılının ilk 4 ayında bin 352 can dosta şefkat elini uzatıp 160 hayvana da sıcak yuva buldu. Öte yandan ekipler, ilçedeki kedi evleri, otomatik ve mekanik yemlikler, panel telle çevrili beslenme odakları, su odakları ve şehrin muhtelif yerlerine periyodik olarak kedi ve köpek maması, yem ve su bırakıyor.

SAHİPSİZ DEĞİLLER

İlçede yaşayan her canlıyı düşündüklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizim sadece hemşerilerimize karşı görevlerimiz yok. Doğaya ve sokak hayvanlarına karşı da sorumluluklarımız var. Yıldırım Belediyesi olarak bir yandan şehrin doğasını korurken diğer yandan da şehirde yaşayan canlılara sahip çıkıyoruz. Sokak hayvanlarının bu süreci hayatlarını kaybetmeden atlatması için üzerimize bazı sorumluluklar düşüyor. Yapacağımız ufak fedakârlıklar, sokaktaki dostlarımızın hayata tutunmasına büyük katkı sağlıyor. Sokak hayvanlarının beslenmesi için vakıflar kuran, bir kültürün temsilcileri olarak hep birlikte sokaklarda yaşayan sessiz dostlarımıza sahip çıkalım” diye konuştu.