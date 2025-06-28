Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından, deprem bölgesinden kadın kooperatiflerinin katılımıyla düzenlenen 5. Geleneksel El Emekleri Festivali başladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin 5. Geleneksel El Emekleri Festivali başladı.

Eski Yüksek İhtisas Hastane Alanı’nda düzenlenen ve üç gün boyunca Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi kursiyerleri ve kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin sergileneceği Festivalin açılış programına;Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Emel Gözükara Durmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta, AK Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, belediye meclis üyeleri kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

ŞEHİR İNSANDIR

Mehter gösterisi ve Bursa Olgunlaşma Enstitüsü’nün moda gösterisi ile başlayan Festival’de konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’da sözün ve emeğin kıymetli olduğuna vurgu yaparak, “Şehir taşla değil, insanın emeği ve inancıyla kurulur. Şehir bir aynadır. Ben o aynaya baktığımda sadece yoları, meydanları değil; bir toplumun vicdanını, ahlakını, estetik anlayışını görüyorum. Ben Yıldırım’a baktığımda; üreten kadının emeğini, çocukların neşesini, büyüklerin duasını, ortak aklın, alın terinin yükselttiği bir şehir vizyonunu görüyorum. Bu festival işte bu vizyonun güçlü bir yansımasıdır” dedi.

El Emekleri Festivali’nin kadınlara güç katan bir etkinlik olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Bugün açılışını yaptığımız 5. El Emekleri Festivali, kadının emeğini görünür kılmanın, ailenin gücünü topluma yansıtmanın ve birlikte üretmenin adıdır. Bugün burada 15 kadın kooperatifimizin alın teri, YIL-MEK kursiyerlerimizin emeği, girişimci kadınlarımızın hayalleri var. Ama sadece onlar değil. 6 Şubat’ta toprağı sarsılan ama umudunu yitirmeyen kadınlarımız bugün aramızda. Onlara yürekten minnettarız. Çünkü bu festival sadece bir üretim festivali değil. Aynı zamanda dayanışmanın, yaraları birlikte sarmanın ifadesidir” diye konuştu.

Kadının emeğiyle büyüyen bir Yıldırım tasavvur ettiklerini kaydeden “Başkan Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle; Kadınların eli değmeden kalkınma olmaz. Aileye, üretime ve istihdama kadınlarımızla birlikte yön vereceğiz. İşte bu bilinçle hareket ediyor, kadın eliyle yerel kalkınmanın, sosyal dayanışmanın ve kültürel üretimin yolunu açıyoruz. Bu festivalin kahramanları olan kıymetli kadınlarımıza, YIL-MEK öğretmenlerimize, emek veren tüm arkadaşlarıma ve bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. El emekleri, bir toplumun kültürel mirasının en değerli hazineleri olduğuna işaret eden İlçe Kaymakamı Metin Esen de “Her bir ürün, sabrın, emeğin, yaratıcılığın ve alın terinin birer yansımasıdır. Bu festival, özellikle kadın kooperatiflerimizin ve onların el emeği ürünlerinin tanıtımı için eşsiz bir platform sunuyor. Festivalimizin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Güçlü bir Türkiye’nin kadınların fedakarlıkları, katkıları ile yükseleceğini söyleyen AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, “Kadınların ekonomik hayata ve üretime dahil olması birçok projeyi hayata geçirdik. Kadın kooperatiflerinin sayısını arttırdık, hibe ve kredi destekleri sağladık. Burada özellikle asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası, dimdik durarak, üretime devam eden deprem bölgesindeki kooperatifleri ve kadınları kutluyorum diye konuştu. AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, ise “AK Parti döneminde kadınlara yönelik kredi ve hibeler, salt bir destek olmaktan çıktı bir devlet politikası haline geldi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de emek veren, üreten kadınlara yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek” şeklinde konuştu. Açılış töreninin ardından davetliler stantları ziyaret ederek, katılımcılardan ürettikleri ürünler hakkında bilgi aldılar.

Festivalin ilk günü sevilen ses sanatçısı Rumelili Ekrem konseriyle sona erdi.