Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geçtiğimiz dönem gerçekleştirdikleri imar plan uygulamaları sonucunda ilçenin dört bir yanında kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, geçtiğimiz dönem imar plan uygulamaları gerçekleştirilen 7 ayrı kentsel dönüşüm projesinin startını veriyor.

Millet, Kazımkarabekir, Sinandede, Mimarsinan ve Şirinevler Mahallesi’nde başlayacak dönüşüm projeleri yaklaşık bin konuttan oluşacak. Fizibilite çalışmalarının devam ettiği dönüşüm projeleri için uzlaşma görüşmeleri kısa süre içerisinde başlayacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm projeleri ile birlikte sosyal dönüşümü de tetikleyecek çalışmalar gerçekleştirerek ilçenin yalnızca bugününü değil geleceğini de tasarladıklarını söyledi.

Bursa’da bir ilk olarak kentsel dönüşüm strateji belgesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana ilçeyi adeta bir şantiye alanına dönüştürdük. Gerçekleştirdiğimiz imar plan ve uygulamaları ile güvensiz yapı stoğunun yenilenmesi ve yeni sosyal yaşam alanlarının kazandırılmasını amacıyla çalışmalar yürüttük. Bu kapsamda on binlerce hak sahibini yeni tapularına kavuşturduk. Çalışmalar kapsamında ilçenin 26 farklı noktasında yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yaklaşık 7 bin konut ve 820 işyeri üretiyoruz. 7 mahallemizde de dönüşüm projelerinin altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Yaklaşık bin konuttan oluşacak dönüşüm projeleri ‘Dirençli Şehirleşmesiyle Parlayan Yıldırım’ hedefimize giden bu yolda attığımız önemli adımlardan bir tanesi. Yine Yıldırım’ın kentsel dönüşümde yaşanabilir kritere gelmesini sağlayan kalite belgesini almak için çalışmalar yürütüyoruz. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ile ilçemiz için kısa ve orta vadeli dönüşüm planını oluşturacağız. İnşallah bu dönem içerisinde Yıldırım’da 30 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Yıldırım’ı yıkarak güzelleştiriyoruz. Yıldırım için büyük hedef, büyük değişim, büyük dönüşüm diyoruz. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz” dedi.