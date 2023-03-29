Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eşi Esin Yılmaz ile birlikte Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ‘Asrın Felaketi’ sonrası Kahramanmaraş’tan Yıldırım’a yerleşen depremzede aileyle iftar açtı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Orak ailesinin hanesine misafir olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, down sendromu bulunan Ömer Faruk’a (2,5) ortopedik ayakkabı hediye etti.

İftar sonrası Yıldırım ailesini ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, Hatay’dan gelen aileyle sohbet edip evin torunu Ömer Güneş’e (6) ortopedik ayakkabı hediye etti. Son olarak Malatya’dan gelen Sarıhan ailesinin hanesine misafir olan Başkan Oktay Yılmaz, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

GÖNÜLLERDE BİR SOFRALARDA BİR

Ramazan’ın birlik, beraberlik, mağfiret ve bereket ayı olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “Ramazan-ı Şerif bizim dini vecibemizin çok ötesinde halkımızla sosyal ve kültürel alanda bir araya geldiğimiz duygu ve düşüncelerimizi paylaştığımız kırgınlıkları ortadan kaldırdığımız iyi hasletlerimizi çok yüksek seviyeye çıkarttığımız mübarek bir ayımız. Yaşanan depremden dolayı buruk geçirdiğimiz bu Ramazan ayında da hemşehrilerimizle buluşmaya, onlarla sık sık bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Bu vesile ile bir kez daha tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını kutluyorum ve Kahramanmaraşlı depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.