Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım'ın Arabayatağı Mahallesi'ne kazandırılan modern kapalı pazaryerinde inşaat hızla sürüyor. Çelik çatı montajının tamamlanma aşamasına geldiği projenin, Eylül ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.BURSA (İGFA) - Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak, Kestel, Gürsu ve Yenişehir'de vatandaşların hizmetine sunulan modern kapalı pazar yerlerinin bir benzeri Yıldırım'ın Arabayatağı Mahallesi'ne kazandırılıyor.

Mevcut pazar alanında 4850 metrekare taban alanı üzerinde 2 katlı olarak yapılan kapalı pazar yerinde 530 adet pazar tezgahı, mescit, abdesthane, tuvaletler, depo alanları ve teknik alanlar bulunacak. Çelik çatı montajının tamamlanma aşamasına geldiği projenin, Eylül ayı içerisinde tamamlanması hedeflenirken, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge halkı yaz kış, daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda alışveriş yapma imkanına kavuşacak.

Yoğun programına rağmen sık sık semt pazarlarını gezip, hem pazarcı esnafının hem de vatandaşların sorunlarını dinleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Arabayatağı Mahallesi'nde de kapalı pazar alanıyla ilgili yoğun talep olduğunu hatırlattı.

Açık alanda kurulan pazar yerinin kışın yağışlarda, yazın da sıcaklarda hem esnafı hem de vatandaşları rahatsız ettiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Bu proje ile halkımız alışverişlerini yaz kış daha sağlıklı bir ortamda yapma imkanı bulacak. Aynı zamanda pazarın kurulduğu günlerde yaşanan görüntü kirliliği de ortadan kalkmış olacak. Projemiz hızla ilerliyor. İnşallah Eylül ayı içerisinde tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Projemiz şimdiden mahalle halkına hayırlı olsun” dedi.