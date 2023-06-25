Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin, kaynakların doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için hayata geçirdiği ‘Atık Toplama Günleri’ne, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hassasiyetle yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesine tam destek veriyor.

Yıldırım Belediyesi, çevre bilincini geliştirme ve kaynakların doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturan projelerinden birisini daha tamamladı.

22- 23 Haziran Atık Toplama günleri etkinliği kapsamında düzenlenen ‘Atığını Getir Hediyeni Götür’ kampanyasına Yıldırımlılar yoğun ilgi gösterdi.

Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda oluşturulan toplama noktalarında; 7 bin 230 kg eski kitap, 208 kg mavi kapak, 630 litre atık yağ, 200 kg atık pil ve 475 kg elektronik atık toplandı. Kampanyaya katılan vatandaşlara kahve fincanı, led ampul, matara gibi 847 hediye ve 18 bin 75 lira değerinde hediye çeki verildi.

Yıldırımlıların kampanyaya yoğun bir ilgi gösterdiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çevreyi koruma ve kaynakların doğru kullanımı konusunu çok önemsiyoruz. Bu konularda farkındalık oluşturmak ve insanlarımızı teşvik etmek için etkinlikler düzenliyoruz. Bu minvalde düzenlediğimiz ‘Atığını Getir Hediyeni Götür’ kampanyamıza destek veren katılan hemşehrilerimize Yıldırım ve çocuklarımız adına teşekkür ediyorum “dedi.