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Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kaplıkaya Sosyal Tesisleri’nde ilçedeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki toplantıya Başkan Oktay Yılmaz’ın yanı sıra, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, muhtarlar ve aileleri katıldı. Yerel yönetimlerin temel taşının muhtarlar olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Muhtarlarımız, bizlerin yakın çalışma arkadaşlarıdır. ‘Daha yaşanabilir bir Yıldırım’ hedefimize giden yolda onların katkısı ve desteği bizler için çok önemli. Yıldırım’ı el ele, ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz” dedi.

Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, “Muhtarlarımız bizim dert ortağımız, çalışma arkadaşımız, iş paydaşlarımız, devlet adına gözümüz, kulağımızdır” diye konuştu.

Programı organize eden Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür eden Muhtarlar Dernek Başkanı Muhsin Sak ise “Muhtarlar olarak bizler mahallelerimize hizmet götürebilmek için gayret gösteriyoruz. Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz bu mücadelede en büyük destekçimiz. Kendisiyle hem mahalle ziyaretleri hem de özel toplantılarda sık sık bir araya geliyoruz. Derdimizi, mahallelerimizin eksiklerini anlatıyoruz. Sağ olsun kendileri taleplerimizi karşılamak için elinden gelen çabayı gösteriyor” dedi. Program, muhtarlara teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.