Bunlar da ilginizi çekebilir

Başkan Yılmaz, konuşmalarının ardından personel ile tek tek görüşerek Ramazan Bayramlarını kutladı.

İnegöl'de nöbetçi fırınlar belli oldu

İnegöl'de nöbetçi fırınlar belli oldu

Meclis salonunda düzenlenen bayramlaşmada konuşan Başkan Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimize hizmet için özverili bir şekilde, üstün gayret göstererek çalışan, tüm mesai arkadaşlarıma can-ı gönülden teşekkür ederim. Ailelerinizle birlikte, sağlıklı, mutlu bir bayram diliyorum” dedi.

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeliyle bayramlaşarak, mutlu bir bayram geçirmelerini diledi. BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde Yıldırım Belediyesi başkan yardımcıları, müdürler ve personelle bayramlaştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.