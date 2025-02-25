Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Kış Spor Okulları kapsamında verdiği güreş eğitimleriyle Türk sporunun köklü geleneğini yeni nesillere taşıyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Türk kültürünün köklü bir parçası olan güreş sporunu gençlerle buluşturmak amacıyla eğitimlerini sürdürüyor. Yıldırım Karapınar Gençlik Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen güreş kursundan bu dönem 150’si lisanslı olmak üzere toplamda 250 sporcu eğitim alıyor.

Kış Spor Okulları kapsamında başlangıç seviyesindeki çocuklar temel güreş tekniklerini öğrenirken, ileri seviyedeki sporcular ise teknik becerilerini ve stratejik yeteneklerini geliştiriyor. Uzman antrenörler, her sporcuyla birebir ilgilenerek onların ihtiyaçlarına yönelik özel programlar hazırlıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde antrenman yapan sporcularla bir araya geldi.

Güreş branşının hem fiziksel dayanıklılık hem de zihinsel strateji gerektiren bir mücadele biçimi olmanın ötesinde bir değerler sistemi sunduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Araştırmalar sporla uğraşan çocukların fiziksel sağlığının yanı sıra özgüven kazandığını, sosyal beceriler geliştirdiğini ve disiplin duygusunu pekiştirdiğini göstermektedir. Bu bağlamda güreş sporunun, hem bedensel, hem de zihinsel gelişimi destekleyen bir alan sunmaktadır. Çocuklarımızın sporu, hayatlarının bir parçası haline getirmeleri ve yaşamları boyunca iyi bir sporcu ve vatandaş kimliğini benimsemeleri hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.