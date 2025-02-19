Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Türk siyasi tarihine “Postmodern Darbe” olarak geçen 28 Şubat Süreci’nin yıl dönümünde önemli bir etkinlik düzenledi.BURSA (İGFA) - Yıldırım'da Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 1997’deki MGK toplantısı sonrası Türkiye’de yaşanan siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanda başlayan tartışmalı dönemi konu alan “Bin Yıl” tiyatro oyunu tiyatroseverlerden tam not aldı.

Yaşanmış bir olaydan esinlenerek yazılan oyun, toplumun hafızasında derin izler bırakan 28 Şubat sürecine farklı bir perspektiften bakarak, verdiği mesajlarla izleyicileri hem güldürdü hem de duygu dolu anlar yaşattı.

Nurdan Albamya İnce’nin kaleme aldığı, yönetmenliği Yunus Emre Obut'un üstlendiği oyunda, Cengiz Gül, İslam Çamyar, Kamil Özkaynak ve Kemalettin Caymaz rol alıyor.

Yıldırım Belediyesi’nin, 27 Şubat’ta Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği, moderatörlüğünü Gazeteci Yazar Halime Kökçe’nin yapacağı “28 Şubat Postmodern Darbe” programında; Gazeteci Yazar Nasuhi Güngör, Araştırmacı Yazar İhsan Aktaş konuşmalar gerçekleştirecek. Yine program kapsamında Sanatçı Eşref Ziya sevilen ezgilerini seslendirecek ve Sanatçı Veysel Çelikdemir hayal gücünü kumla birleştirerek mesajını sanatla verecek.