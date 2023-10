Bursa'da Yıldırım Belediyesi, 3 bin 100 sokak hayvanını sıcak bir yuvaya kavuştururken, 48 bin hayvanı da tedavi etti.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, sokaktaki can dostlarına şefkat elini uzatarak sevimli dostlarının barınması ve tedavisinin yapılmasının yanı sıra onları sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşturuyor.



Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokak hayvanlarına verdiği hizmetlerin yanı sıra, Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi’nde çocukları misafir ederek onların çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla birbirinden farklı eğitim çalışmaları düzenliyor. Yıldırım Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne dikkat çekmek için Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi’nde yaklaşık 150 anaokulu ve ilkokul öğrencisini ağırladı. Barınağı gezen çocuklara farkındalık oluşturmak için mama üretim tesislerinde üretilen kedi maması dağıtıldı.

48 BİN HAYVAN TEDAVİ EDİLDİ

Köklü bir medeniyetin ruhunu taşıyan Yıldırım’da, her canlıya değer verildiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Veteriner İşleri Müdürlüğü’müz can dostlarımızı korumak, onlara daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam sunmak için yoğun şekilde çalışıyor. Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi’mizde geride bıraktığımız 4,5 yılda; 3 bin 100 hayvan sahiplendirildi. 4 bin 225 hayvana kısırlaştırma işlemi uygulanırken 12 bin 224 kedi, köpek aşılandı ve 28 bin 532 hayvan ise tedavi edildi. Tüm bunların yanı sıra; kendi ürettiğimiz kuş evlerini ve hayvan barınaklarını ilçenin belirli noktalarına yerleştiriyoruz. Yemek bulmakta zorlanan hayvanlar için, daha önceden belirlenen noktalara düzenli olarak mama bırakıyoruz. Sokak hayvanları için parklara, caddelere, sokaklara su kapları yerleştiriyoruz. İlçemizin birer sakini olarak gördüğümüz can dostlarını korumaya, onlar için daha güvenli yaşam alanları oluşturma devam edeceğiz” dedi.