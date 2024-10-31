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Veteriner İşleri Müdürü Nedret Çekmecegil, minik kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Yıldırım Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Barınma Merkezi’ne getirilen can dostun bakım ve koruyucu tedavileri yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri mazgalın içerisindeki kediyi kurtararak Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas Kavşağı’nda bulunan mazgalın içinde bir kedi mahsur kaldı. Mahsur kalan yavru kedinin bağırışlarını duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde mazgal boşluğunda mahsu kalan yavru kedi, itfaiye ve belediye ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

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