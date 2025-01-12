Bursa'nın Yıldırım ilçesinde belediyenin düzenlediği ‘Çocuk Drama Kursu’ ilk mezunlarını verdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin sanat eğitimleri kapsamında Adile Naşit Çocuk Tiyatrosu’nda düzenlediği, 2 aylık çocuk drama kursunda sona gelindi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 8-13 yaş grubu 100 kursiyer sertifikalarını Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Buran’ın elinden aldı. Drama Eğitimcisi Ayfer Yiğit’in rehberliğinde verilen derslerde katılımcılar hem sosyalleşti hem de oyunlar aracılığıyla gerçekleştirilen drama yöntemleri ile kendilerini ifade etmeyi öğrendi.

Sanat eğitimlerinin kursiyerlere önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, en az bir sanat dalı ve bir spor branşında aktif olarak yer almalarını istediklerini belirterek, "Bu hedefimiz doğrultusunda ilçemize spor tesisleri ve kültür merkezleri kazandırmaya, geleceğimiz evlatlarımız için yeni imkânlar oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan kursiyerler ve aileleri çocuk drama kursunu hayata geçirdikleri için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a ve ekibine teşekkür etti.