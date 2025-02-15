Bursa Yıldırım Belediyesi, Türk edebiyatı ve düşünce hayatının önemli dergilerinin yöneticilerini Yıldırımlılarla buluşturuyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım Belediyesi'nin hizmete açtığı Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen dergi buluşmalarının ilk konukları Avrasya Yazarlar Birliği tarafından yayınlanan Kardeş Kalemler Dergisi Editörü Osman Çeviksoy ve Bizim Külliye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Nazım Payam oldu. Türk dergiciliğinin çok köklü bir geçmiş ve birikime sahip olduğunu aktaran Çeviksoy, “Kardeş Kalemler, bu birikimin üstüne inşa edilmiş kökleri, Bosna’dan Kosova’dan Doğu Türkistan’a Sibirya’ya, Kırım’dan Türkmeneli’ne uzanan kardeşliğimizi pekiştirmek amacıyla 18 yıldır yayınlanıyor. Bu amaçla bugüne kadar Türk halkları başta olmak üzere Avrasya coğrafyasından 63 ülkeden 2 bin 254 şair, yazar, araştırmacı ve çevirmenin eserlerini yayınladık” dedi.

Bizim Külliye’nin Türk kültüründe, edebiyat, sanat ve fikir hayatında üzerine düşen görevi sevgiyle yerine getirmeye çalıştığını aktaran Payam ise “Bizim Külliye halkın benimsediği Türkçeyi kabullenip kullanmaya, Türk Dil Kurumu’nun önerdiği imla ile yazmaya gayret etmektedir” diye konuştu. Toplamda 7 hafta sürecek buluşmaların bu haftaki konukları ise Olağan Hikâye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yunus Emre Özsaray ve Okur Dergisi Editörü Yusuf Temizcan olacak.