Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Erguvan Halk Oyunları Topluluğu, sergilediği yöresel oyunlarla ilçe halkına unutulmaz anlar yaşattı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Erguvan Halk Oyunları Topluluğu'nun sahnelediği ‘Erguvan Zamanı’ halk oyunları gösterisi sanatseverlerle buluştu.

Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde Ergün Saatçi’nin yönetiminde gerçekleştirilen gösteri Yıldırımlı vatandaşlardan tam not aldı. Vatandaşların beğenisine sunulan gösteride 5 farklı yaş kategorisinde, 7 bölge ve 13 yöreden oluşan halk oyunları, topluluk tarafından sahnelendi.

Anadolu'nun dört bir yanından asırlar boyunca süre gelen kültür mozaiğini, Erguvan Halk Oyunları Topluluğu'nun çalışmaları ile Yıldırım'da sahnelediklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçedeki çocuklar için yöresel kültürün önemli yapı taşlarından biri olan halk oyunlarını düzenledikleri kurslarla yaşattıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Anadolu nice uygarlıklara ev sahipliği yapmış, nice medeniyetin doğup büyümesine şahit olmuştur. Bizler bu medeniyetlerden kalan tarihi ve kültürel mirası koruyarak geleceğe taşıyacağız. Kültürel değerlerimizden olan halk oyunlarının ilçemizde yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Halk oyunları, ait olduğu toplumun kültürel göstergesi, kimliğini ifade ediş tarzıdır. Örf ve adetlerimizi yaşatmak, desteklemek ve geleceğe taşımak amacıyla kurduğumuz Erguvan Halk Dansları Topluluğumuz ile uzman eğitmenler rehberliğinde 5 farklı yaş kategorisinde 250 öğrencimize eğitim veriyoruz. Atalarımızdan bize miras kalan kültürümüzü gelecek nesillerimize aktarıp değerlerimizi yaşatmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.