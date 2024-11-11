Bursa'da “Ulaşılır kent Yıldırım” hedefiyle ilçenin çehresini değiştirmeye devam eden Yıldırım Belediyesi ekipleri, Yıldırım’ın yaşam kalitesini artırmak adına altyapı ve asfalt çalışmalarında belirlenen hedefleri aşmak için aralıksız çalışıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediyesi, 71 mahallede planlanan program dahilinde eskiyen ve bozulan yollara asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

Bir taraftan ilçeye yeni ulaşım arterleri kazandıran Yıldırım Belediyesi, diğer taraftan da mevcut yolların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Yıldırım Belediyesi, asfaltlama, yama ve kaplama çalışmalarıyla hem yollarda kalite standartlarını yükseltiyor hem de yol şartları nedeniyle yaşanması muhtemel kaza riskini minimuma düşürüyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2019 yılından bu yana Asfalt Üretim Tesisi’nde 670 bin ton asfalt üretimi yaptıklarını ve bu asfaltın 305 bin tonu ile yaklaşık 260 km uzunluğunda yol yenilediklerini ifade etti.

Göreve geldiklerinden bu yana 245 bin metrekare parke, 76 bin metre bordür imalatı yaptıklarını ve ilçeye yaklaşık 31 km uzunluğunda yeni imar yolu kazandırdıklarını aktaran Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ın bütün cadde ve sokaklarında talep ve ihtiyaçlara göre eksiklikleri gideriyoruz. Mevcut yollarda yenileme çalışmalarının yanı sıra yeni imar yolları açarak araç ve yaya trafiğini rahatlatacak ciddi ulaşım yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, daha yaşanabilir bir Yıldırım inşa etmek hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm imkânlarımızı seferber ederek Yıldırım için hizmet üreteceğiz” diye konuştu.