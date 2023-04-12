Bursa'da Yıldırım Belediyesi, 2023’ün ilk 3 ayında 22 bin 760 ton asfalt serimi gerçekleştirirken, 2 bin 45 metrekarelik imar yolu açtı.BURSA (İGFA) - Asfaltlama, yama ve kaplama çalışmalarıyla hem yollarda kalite standartlarını yükselten Yıldırım Belediyesi hem de yol şartları nedeniyle yaşanması muhtemel kaza riskini minimuma düşürüyor.

Ulaşım Hizmetleri ekipleri, 2023 yılının ilk 3 ayında 22 bin 760 ton asfalt serimi, 9 bin metrekare parke ve bin 438 metre bordür döşemesi gerçekleştirirken ilçeye 2 bin 45 metrekarelik imar yolu kazandırdı.

Daha güzel ve yaşanabilir bir Yıldırım için çalıştıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediye ekiplerinin ilçenin birçok noktasında altyapı ve üst yapı çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ın bütün cadde ve sokaklarında talep ve ihtiyaçlara göre eksiklikleri gideriyoruz. Mevcut yollarda yenileme çalışmalarının yanı sıra yeni imar yolları açarak araç ve yaya trafiğini rahatlatacak ciddi ulaşım yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, daha yaşanabilir bir Yıldırım inşa etmek hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm imkânlarımızı seferber ederek Yıldırım için hizmet üreteceğiz” diye konuştu.